Виталий Кличко: Бой против Джошуа был лучшим в карьере Владимира

Экс-чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение брата в поединке против Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" в минувшую субботу.

Виталий находился в углу ринга в качестве одного из секундантов Кличко-младшего.

Читайте такжеВладимир Кличко: Привет всем, я вернусь!«Я очень горжусь своим братом. Это был лучший бой в его карьере. К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год. Он был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно. Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет», — приводит слова Виталия Кличко Bild.

«У Владимира есть опция на матч-реванш, если он того пожелает, но пока решение не принято. Но, независимо от того, что решит брат, как он спланирует свое будущее, я буду всеми силами поддерживать его», – добавил Виталий Кличко.