Владимир Кличко: Привет всем, я вернусь!

15:54, 02 мая 2017
Бокс
4228

Украинский боксер Владимир Кличко намекнул на продолжение своей карьеры.  

Владимир Кличко на прогулке в Лондоне / facebook.com

Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, разместил фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир сопроводил фото следующим текстом: «Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!»

Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Напомним, что в контракте боя Кличко - Джошуа было прописано условие о матче-реванше, однако украинский боксер пока не делал официального заявления о своем будущем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #Кличко#бокс#реванш Кличко-Джошуа