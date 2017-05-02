Владимир Кличко: Привет всем, я вернусь!

Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, разместил фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир сопроводил фото следующим текстом: «Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!»

Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Напомним, что в контракте боя Кличко - Джошуа было прописано условие о матче-реванше, однако украинский боксер пока не делал официального заявления о своем будущем.