Владимир Кличко: Привет всем, я вернусь!
15:54, 02 мая 2017Бокс
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Украинский боксер Владимир Кличко намекнул на продолжение своей карьеры.
Владимир Кличко на прогулке в Лондоне / facebook.com
Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, разместил фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.
Владимир сопроводил фото следующим текстом: «Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!»
Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.
Напомним, что в контракте боя Кличко - Джошуа было прописано условие о матче-реванше, однако украинский боксер пока не делал официального заявления о своем будущем.
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