Бой Кличко - Джошуа побил рекорд ТВ-трансляций бокса в Великобритании

Трансляция боксерского боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа установила рекорд на британском телеканале Showtime.

Среднее число зрителей, привлеченных к трансляции поединка, составило 659 тысяч человек. Это рекорд телеканала для прямых трансляций боксерских поединков, сообщает Boxingscene.

Пиковый момент трансляции – 5-й и 6-й раунды, когда аудитория боя составила 687 000 человек.

В ближайшее время ожидаются статистические данные от американского телеканала HBO, на котором бой Джошуа против Кличко был показан в записи.