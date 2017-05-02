Бой Кличко - Джошуа побил рекорд ТВ-трансляций бокса в Великобритании
15:12, 02 мая 2017Бокс
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Среднее число зрителей на телеканале Showtime составило 659 тысяч человек.
Поединок Джошуа и Кличко побил рекорд телетрансляций / boxingscene.com
Трансляция боксерского боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа установила рекорд на британском телеканале Showtime.
Среднее число зрителей, привлеченных к трансляции поединка, составило 659 тысяч человек. Это рекорд телеканала для прямых трансляций боксерских поединков, сообщает Boxingscene.
Пиковый момент трансляции – 5-й и 6-й раунды, когда аудитория боя составила 687 000 человек.
В ближайшее время ожидаются статистические данные от американского телеканала HBO, на котором бой Джошуа против Кличко был показан в записи.
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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа