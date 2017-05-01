Невеста и брат Владимира Кличко отговорят его от реванша - Джошуа

16:59, 01 мая 2017
Бокс
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Британец Энтони Джошуа считает, что люди в команде Кличко не дадут Владимиру осуществить матч-реванш.

Джошуа готов вновь сразиться с Кличко, но считает, что Владимир в итоге откажется от реванша / klitschko-brothers.com

Британский боксер, чемпион мира по нескольким версиям Энтони Джошуа заявил, что готов предоставить Владимиру Кличко возможность проведения боя-реванша "в любое время", сообщает boxingscene

Тем не менее, британец считает, что Владимир Кличко, скорее всего, откажется от матча-реванша.

«Я думаю, что Владимир хочет провести второй бой, потому что боец последним понимает, когда нужно остановиться. Но у него есть команда, люди вокруг него -  невеста и брат, которые о нем заботятся и будут давать ему советы. Думаю, что они отговорят его от этого боя», — сказал Джошуа.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В контракте боксеров есть пункт о проведении матча-реванша.

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
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