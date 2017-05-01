Промоутер британца рассказал, когда может пройти бой-реванш Кличко-Джошуа

Бой-реванш украинского боксера Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа может состояться не раньше октября этого года. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн, передает BoxingScene.

"Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы это сделаем", - сказал он.

Хирн также отметил профессионализм украинского боксера и напомнил, что в контракте есть пункт о реванше.

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"Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который мне доводилось видеть, и Кличко, вероятно, захочет реванша", - считает промоутер Джошуа.

По его словам, вероятно, бой будет в Кардиффе, если его решат провести в Великобритании.

Ранее Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг.

Как сообщал УНИАН, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.