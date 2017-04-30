Кличко о реванше с Джошуа: Я возьму время на раздумья, а потом дам вам знать

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг, сообщает Р-спорт.

"Я не собираюсь сейчас ничего рассматривать или делать какие-либо заявления. Я возьму время на раздумья, а потом дам вам знать. В контракте есть пункт о реванше, которым я могу воспользоваться. Но именно сейчас ничего анонсировать не собираюсь. Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл", - заявил Кличко, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Читайте такжеДжошуа после боя с Кличко упомянул Украину в своей речи (видео)"Я не против еще одного поединка с Владимиром, если он захочет взять реванш. Это зависит от него", - в свою очередь, ответил на вопрос о возможном реванше Джошуа.

Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе "Миллениум" в Кардиффе или где-нибудь в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

"Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, и Кличко наверняка захочет взять реванш. Мы не знаем, что он думает, но не можем начинать переговоры с другим бойцом, пока он не решит, чего хочет. Думаю, если люди захотят увидеть реванш, он состоится. Вероятно, он мог бы пройти на "Миллениуме", если это будет в Великобритании, но мы открыты и для новых территорий. Энтони не возражал бы против боя в Германии, но раньше октября он не будет готов, да и Владимир получил серьезное рассечение", - сказал Херн.

Как сообщал УНИАН, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA