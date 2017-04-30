Порошенко поддержал Кличко после поражения боксера в "бою века"

Президент Украины Петр Порошенко поддержал Владимира Кличко после поражения от британца Энтони Джошуа.

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"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу", - говорится в сообщении главы государства на его странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, украинский боксер прокомментировал свое поражение от Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона "Уэмбли". "Лондон, я люблю тебя. Сегодня выиграл лучший. Надеюсь, вам понравился бой. Это было ошеломляющее событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю", - заявил после боя Кличко.

В свою очередь, Джошуа поблагодарил Кличко за бой, а в своей речи упомянул Украину.