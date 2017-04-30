"Больно смотреть, как падают легенды": как соцсети отреагировали на поражение Кличко от Джошуа

03:29, 30 апреля 2017
Бокс
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Пользователи пишут о закате "эпохи Кличко".

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором действующий чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко.

Британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, Кличко дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.

Конечно, пользователи соцсетей расстроились из-за поражения украинского боксера, но в комментариях благодарят его за бой и называют легендой:

Как сообщал УНИАН, украинский боксер прокомментировал свое поражение от Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона "Уэмбли". "Лондон, я люблю тебя. Сегодня выиграл лучший. Надеюсь, вам понравился бой. Это было ошеломляющее событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю", - заявил после боя Кличко.

В свою очередь, Джошуа поблагодарил Кличко за бой, а в своей речи упомянул Украину.

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #Бой Кличко-Джошуа