"Больно смотреть, как падают легенды": как соцсети отреагировали на поражение Кличко от Джошуа

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором действующий чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко.

Британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, Кличко дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.

Конечно, пользователи соцсетей расстроились из-за поражения украинского боксера, но в комментариях благодарят его за бой и называют легендой:

Больно смотреть как легенды падают. #кличко мл. уже 41 и он все равно был близок к победе. Спасибо братьям за 10 лет гегемонии в боксе — Leshk@ Novikov (@Leshka_Novikov) April 29, 2017

После боя Кличко какая-то депрессия навевает...Так и хочется напиться.

И все же мы счастливчики, что жили в эпоху великих чемпионов братьев #Кличко — Dima Trush (@Dima_Trush) April 29, 2017

*до сих пор реву и стону* #Кличко — Знакомый незнакомец (@Rapid_Trident) April 29, 2017

#Кличко респект. Это был достойный поединок. Лучший за декаду в хэвивейте. Такое чувство, что вместе с этим проигрышем ушло и мое детство — Korneev23 (@korneev23) April 29, 2017

С детства любил #Кличко и не пропускал не одного боя.Сегодня уже точно закончилось их время.Не смотря на это респект пацанам и благодарность — vitaliy kurat (@tough182) April 29, 2017

Не люблю бокс. Но поддерживаю #Кличко и уважаю обоих за их поофессионализм и работу в спорте. Сегодня был один из лучших поединков бокса,... pic.twitter.com/Eta1gn1w4t — Artem (@aabalmaz) April 29, 2017

Что-то мне кажется, что Кличко еще вернется и уйдет с победой.#Кличко — Александр Найден (@Nayden92Ded) April 29, 2017

Грустно от поражения Володи #Кличко. Но, несмотря на грусть, есть большое уважение к нему.

Он ее заслужил, завоевал путем, который прошел. Володя - молодец — Vasyl Gatsko (@Vasyl_Gatsko) April 29, 2017

Лучшая защита - это нападение! #Джошуа пошел ва-банк и не прогадал! Жаль :( Эпоха #Кличко закончилась! — BOGDAN DOSIUK (@bogdan_dosiuk) April 29, 2017

В вечность уходит эпоха...

Я вырос на боях братьев Кличко. Грустно...#Кличко#ДжошуаКличко — Артем Прилуцкий (@slavaukraine13) April 29, 2017

Я горжусь #Кличко, Слава Украине! — Victor Y. Sklyar (@vinnitu) April 29, 2017

Хороший бой, Володя молодец. Это лучший его бой. Здесь он не был в клинчах 11 раундов, здесь он бился, как чемпион.#кличкоджошуа — саске (@ssashamustdie) April 29, 2017

Отличный бой #КличкоДжошуа Джошуа - просто конь. Но, конечно, разница в возрасте сказалась, хотя Кличко был очень хорош. — Руслан Заплатин (@_Nachtgeist_) April 29, 2017

Увы Владимира. Хороший был бой. Но молодое поколение берет верх. #Кличко — NogoodVitalik (@NogoodVitalik) April 29, 2017

Как сообщал УНИАН, украинский боксер прокомментировал свое поражение от Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона "Уэмбли". "Лондон, я люблю тебя. Сегодня выиграл лучший. Надеюсь, вам понравился бой. Это было ошеломляющее событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю", - заявил после боя Кличко.

В свою очередь, Джошуа поблагодарил Кличко за бой, а в своей речи упомянул Украину.