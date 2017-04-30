"Больно смотреть, как падают легенды": как соцсети отреагировали на поражение Кличко от Джошуа
Пользователи пишут о закате "эпохи Кличко".
В Лондоне завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором действующий чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко.
Британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, Кличко дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.
Конечно, пользователи соцсетей расстроились из-за поражения украинского боксера, но в комментариях благодарят его за бой и называют легендой:
Больно смотреть как легенды падают. #кличко мл. уже 41 и он все равно был близок к победе. Спасибо братьям за 10 лет гегемонии в боксе— Leshk@ Novikov (@Leshka_Novikov) April 29, 2017
После боя Кличко какая-то депрессия навевает...Так и хочется напиться.— Dima Trush (@Dima_Trush) April 29, 2017
И все же мы счастливчики, что жили в эпоху великих чемпионов братьев #Кличко
*до сих пор реву и стону* #Кличко— Знакомый незнакомец (@Rapid_Trident) April 29, 2017
#Кличко респект. Это был достойный поединок. Лучший за декаду в хэвивейте. Такое чувство, что вместе с этим проигрышем ушло и мое детство— Korneev23 (@korneev23) April 29, 2017
С детства любил #Кличко и не пропускал не одного боя.Сегодня уже точно закончилось их время.Не смотря на это респект пацанам и благодарность— vitaliy kurat (@tough182) April 29, 2017
Побежденный, но навсегда ЧЕМПИОН!! #Кличко— Николай Кузьмич (@PixartUa) April 29, 2017
Не люблю бокс. Но поддерживаю #Кличко и уважаю обоих за их поофессионализм и работу в спорте. Сегодня был один из лучших поединков бокса,... pic.twitter.com/Eta1gn1w4t— Artem (@aabalmaz) April 29, 2017
Что-то мне кажется, что Кличко еще вернется и уйдет с победой.#Кличко— Александр Найден (@Nayden92Ded) April 29, 2017
Грустно от поражения Володи #Кличко. Но, несмотря на грусть, есть большое уважение к нему.— Vasyl Gatsko (@Vasyl_Gatsko) April 29, 2017
Он ее заслужил, завоевал путем, который прошел. Володя - молодец
Лучшая защита - это нападение! #Джошуа пошел ва-банк и не прогадал! Жаль :( Эпоха #Кличко закончилась!— BOGDAN DOSIUK (@bogdan_dosiuk) April 29, 2017
В вечность уходит эпоха...— Артем Прилуцкий (@slavaukraine13) April 29, 2017
Я вырос на боях братьев Кличко. Грустно...#Кличко#ДжошуаКличко
Я горжусь #Кличко, Слава Украине!— Victor Y. Sklyar (@vinnitu) April 29, 2017
Выходить на пенсию надо вовремя ...#кличко#бокс— rаd (@o4enrad1) April 29, 2017
Вовремя уйти - искусство #кличкоджошуа— Анастасия (@anastasiia_on) April 29, 2017
Володя, а я так надеялся...#кличкоджошуа— DeBasser (@DeBasser1911) April 29, 2017
Хороший бой, Володя молодец. Это лучший его бой. Здесь он не был в клинчах 11 раундов, здесь он бился, как чемпион.#кличкоджошуа— саске (@ssashamustdie) April 29, 2017
Отличный бой #КличкоДжошуа Джошуа - просто конь. Но, конечно, разница в возрасте сказалась, хотя Кличко был очень хорош.— Руслан Заплатин (@_Nachtgeist_) April 29, 2017
Увы Владимира. Хороший был бой. Но молодое поколение берет верх. #Кличко— NogoodVitalik (@NogoodVitalik) April 29, 2017
Как сообщал УНИАН, украинский боксер прокомментировал свое поражение от Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона "Уэмбли". "Лондон, я люблю тебя. Сегодня выиграл лучший. Надеюсь, вам понравился бой. Это было ошеломляющее событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю", - заявил после боя Кличко.
В свою очередь, Джошуа поблагодарил Кличко за бой, а в своей речи упомянул Украину.