Джошуа после боя с Кличко упомянул Украину в своей речи (видео)

02:42, 30 апреля 2017
Бокс
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Джошуа поблагодарил всех болельщиков.

Энтони Джошуа / REUTERS

Британский боксер Энтони Джошуа, победивший Владимира Кличко в чемпионском бою 29 апреля, упомянул Украину в своей речи.

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"Я не идеален, но я стараюсь... Хочу поблагодарить всех болельщиков... Особое уважение Владимиру Кличко за участие в этом бою. Прошу вас проявить к нему максимальное уважение!.. Я невероятно эмоционален сейчас... Лондон, Украина, Германия, я люблю вас, спасибо большое!" – сказал Джошуа после боя.

Как сообщал УНИАН, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #Бой Кличко-Джошуа#Джошуа о победе