Джошуа после боя с Кличко упомянул Украину в своей речи (видео)
02:42, 30 апреля 2017Бокс
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Джошуа поблагодарил всех болельщиков.
Энтони Джошуа / REUTERS
Британский боксер Энтони Джошуа, победивший Владимира Кличко в чемпионском бою 29 апреля, упомянул Украину в своей речи.
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"Я не идеален, но я стараюсь... Хочу поблагодарить всех болельщиков... Особое уважение Владимиру Кличко за участие в этом бою. Прошу вас проявить к нему максимальное уважение!.. Я невероятно эмоционален сейчас... Лондон, Украина, Германия, я люблю вас, спасибо большое!" – сказал Джошуа после боя.
Как сообщал УНИАН, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.
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