После победы над Кличко Джошуа вызвал на бой Фьюри

После победы в бою с Владимиром Кличко за титул чемпиона мира Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"Тайсон Фьюри, где ты, мужик. Я хочу дать 90 тысячам людям еще один шанс увидеть такую ночь", - заявил вдохновленный победой Джошуа.

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Ранее бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и WBA британец Тайсон Фьюри назвал Владимира Кличко фаворитом в поединке с другим британцем Энтони Джошуа. "В бою между Джошуа и Кличко я ставлю на досрочную победу Владимира, просто потому что он лучший. Что касается меня, то, возможно, вы увидите мое возвращение в конце 2017 года", — заявил Фьюри.

Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, когда победил в титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два бои-реванша сорвались - сначала из-за травмы британца, потом из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов.