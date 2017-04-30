Молодость против опыта: как Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира (фоторепортаж)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в 11 раунде.

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Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем сумел выровнять положение в бое в 6-м раунде, в свою очередь, отправив оппонента в нокдаун.

В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где украинец явно выигрывал по очкам. Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.