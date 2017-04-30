Молодость против опыта: как Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира (фоторепортаж)

01:22, 30 апреля 2017
Бокс
6144

Кличко проиграл Джошуа.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в 11 раунде.

Читайте такжеБокс, бой за титул чемпиона мира, Джошуа-Кличко: онлайн-трансляция

Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем сумел выровнять положение в бое в 6-м раунде, в свою очередь, отправив оппонента в нокдаун.

В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где украинец явно выигрывал по очкам. Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #Бой Кличко-Джошуа