Молодость против опыта: как Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира (фоторепортаж)
01:22, 30 апреля 2017Бокс
6144
Кличко проиграл Джошуа.
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в 11 раунде.
Читайте такжеБокс, бой за титул чемпиона мира, Джошуа-Кличко: онлайн-трансляция
Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем сумел выровнять положение в бое в 6-м раунде, в свою очередь, отправив оппонента в нокдаун.
В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где украинец явно выигрывал по очкам. Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа