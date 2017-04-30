Кличко проиграл Джошуа нокаутом бой за титул чемпиона мира

00:50, 30 апреля 2017
Бокс
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Украинцу было засчитано поражение в 11-м раунде.

Reuters

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором действующий чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко.

УНИАН провел онлайн-трансляцию поединка.

Украинец побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем сумел выровнять положение в бое в 6-м раунде, в свою очередь отправив оппонента в нокдаун. В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где Кличко явно выигрывал по очкам.

Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.

Таким образом, Джошуа защитил титул чемпиона мира. 

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира
Кличко проиграл Джошуа бой за титул чемпиона мира /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #бокс#Кличко#Великобритания