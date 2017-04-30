Кличко проиграл Джошуа нокаутом бой за титул чемпиона мира

В Лондоне завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором действующий чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко.

УНИАН провел онлайн-трансляцию поединка.

Украинец побывал в нокдауне в 5-м раунде, затем сумел выровнять положение в бое в 6-м раунде, в свою очередь отправив оппонента в нокдаун. В дальнейшем бой проходил в приблизительно равной борьбе, где Кличко явно выигрывал по очкам.

Решающий эпизод боя произошел в 11-м раунде, где украинец дважды побывал в нокдауне, а затем рефери остановил бой - технический нокаут.

Таким образом, Джошуа защитил титул чемпиона мира.