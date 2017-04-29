Бокс, бой за титул чемпиона мира, Джошуа-Кличко: онлайн-трансляция

Сегодня в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" проходит вечер профессионального бокса, центральным событием которого станет бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в котором сойдутся украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа.

Первый пояс принадлежит британцу, остальные два - вакантные.

Кличко выйдет на ринг впервые спустя полтора года после поражения от другого британского боксера Тайсона Фьюри - в ноябре 2015 года.

В свою очередь, Джошуа выиграл свой титул в апреле 2016 года и с тех пор два раза его успешно защитил.

"Вживую" за боем будут наблюдать 90 тысяч любителей бокса, что является рекордом в послевоенной истории Великобритании. Билеты продавали тремя партиями и дважды организаторы принимали решение увеличить вместимость арены. Билеты продавались в Интернете за считанные минуты.

На котировках букмекеров фаворитом боя считается Джошуа. Контора bwin принимает ставки на британца с коэффициентом 1,4. Победа Кличко оценивается в 2,85. Ничья в этом поединке оценивается в 34 к 1.

Букмекеры из William Hill также считают британца фаворитом боя. Так, на успех Джошуа контора принимает ставки с коэффициентом 1,4, а на победу Кличко - 3,0. Ничья оценивается в 29 к 1.

Бой Кличко - Джошуа начнется после 23.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция поединка - телеканал "Интер".

23:28 Итак... До начала боя приблизительно полчаса. Букмекеры, однозначно, за Джошуа. Специалисты разделились практически поровну. Кто же будет лучшим? Скоро мы все узнаем...

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Только что Владимир Кличко вышел в ринг "Уэмбли".

Теперь очереды выходить действующего чемпиона мира Энтони Джошуа. Очень красивый и яркий выход Джошуа на ринг. С элементами огневого шоу.

Гимн Украины поет жена мэра Киева Виталия Кличко - Наталия.

Итак... Бой начинается!!!

1 раунд. Разведка боем.. Соперники обменялись парой ударов без последствий друг для друга. Пока они только настраиваются...

2 раунд. Ни Джошуа, ни Кличко пока не используют силовые удары.. Один хороший удар прошел у Кличко, пару джебов - у Джошуа. Оба боксера хорошо защищаются.

3 раунд. Джошуа попытался пойти в атаку в начале третьего раунда. Его спурт был погашен умелыми действиями в защите Кличко. После этого бой вновь проходит в спокойном режиме.

4 раунд. Раунд более активно начал Кличко. Но, в конце первой минуты украинец пропустил ощутимый удар от соперника. Затем Джошуа провел еще несколько удачных атак.

5 раунд. В нокдауне Кличко в начале раунда. В дальнейшем украинец попытался ответить, был хороший апперкот в исполнении Владимира, но пока Джошуа смотрится предпочтительнее.

6 раунд. В нокдауне Джошуа. Украинец явно перехватил инициативу в этом бою, подловив соперника на неожиданном ударе.

7 раунд. Кличко уже контролирует ситуацию в ринге, в целом. Раунд прошел в позиционной борьбе.

8 раунд. Самый длинный бой в карьере Джошуа. Ранее он не доходил дальше 7-го раунда. Пока британец держится. Визуальное ощущение такое, что Кличко явно выигрывает по очкам.

9 раунд. Соперники все чаще входят в клинч. Кличко "засушивает" бой, так как имеет преимущество. Тем не менее, в концовке раунда Джошуа удался неплохой удар.

10 раунд. Джошуа пытается атаковать, у него получились несколько ударов. Кличко, со своей стороны, хорошо попал на последних секундах. В любом случае, и тому, и другому боксеру, для однзначной победы нужно предпринимать активные действия в двух последних раундах.

11 раунд. В начале раунда Джошуа активно идет вперед. Кличко умело защищается. В серединет раунда - Кличко в нокдауне. Во втором нокдауне Кличко. Судья останавливает бой - нокаут...

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