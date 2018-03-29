Кличко – Джошуа: опыт против молодости

Бой в Лондоне станет особенным. Его уже чуть ли не официальное название – «Бой десятилетия». По единодушному мнению всех ведущих мировых обозревателей бокса, специалистов и самих боксеров (даже ныне действующих), противостояние Кличко и Джошуа станет главным событием в этом виде спорта 2017 года. Этот поединок имеет все шансы войти в историю, как некогда вошел бой Мохаммеда Али против Джо Фрэйзера, поединок Лленокса Льюиса и Майка Тайсона, или совсем недавний бой Флойда Мэйвезера против Мэнни Пакьяо. И причины для этого есть.

До своего проигрыша Владимир Кличко носил титул чемпиона мира 9 лет. По нескольким версиям сразу. Украинец не проигрывал 22 боя подряд на профессиональном ринге. С другой стороны, Энтони Джошуа вообще не проигрывал на профессиональном ринге, проведя 18 боев и все их выиграв нокаутом. Кличко провел этих самых боев 68, из которых 64 выиграл (54 - нокаутом).

Мегаинтерес к бою подтверждается цифрами - вживую за боем смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. Билеты распродавались в несколько этапов. И когда первая партия, основная, была буквально сметена в Интернете за несколько минут, организаторы нашли возможность вместить еще несколько тысяч зрителей – для второй партии, а затем и еще несколько тысяч – для третьей. В США сразу несколько телегигантов вели ожесточенную борьбу за право показывать бой в прямом эфире. Наконец, чтобы придать еще больше колорита этой схватке, WBA представила специальный пояс к поединку. Отличие этого пояса от «обычного чемпионского» - в гравировке: он украшен портретами обоих спортсменов.

Так кто же – опыт или молодость?

41-летний украинец выйдет на ринг впервые после полуторагодичного перерыва. В ноябре 2015-го Кличко уступил по очкам, единогласным решением судей, Тайсону Фьюри, после чего дважды безуспешно пытался провести реванш с британцем. Впрочем, Фьюри, судя по фотографиям, не был готов к повторному бою ни физически, ни морально. В первом случае сам располневший британский боксер показал свою травмированную ногу и бой отложили. Во втором – уже его команда вынуждена была рассказывать, что спортсмен не готов психологически, впал в депрессию. А спустя несколько дней стало известно, что он провалил тест на наркотики - в организме британца обнаружили следы кокаина. Последовала дисквалификация, лишение всех титулов чемпиона мира, по различным версиям…

Впрочем, Кличко это не принесло ровным счетом никаких дивидендов. Он так и не отомстил своему недавнему обидчику в ринге, а пояса стремительно расползались в разные стороны. На данный момент титулом WBC владеет американец Деонтей Уайлдер, титулом WBO австралиец Джозеф Паркер. Никто из них не горел желанием проводить бой хоть и с ветераном, но по-прежнему очень опасным, Кличко. Да и обязательства по защите титула были у каждого из чемпионов. А ведь время шло, что украинскому боксеру, в его возрасте, никак не на пользу.

Спасение пришло в лице молодого и перспективного Энтони Джошуа, завладевшего титулом IBF. Британец выиграл свой титул 9 апреля 2016 года, победив американца Чарльза Мартина. С тех пор он дважды успешно защитил пояс - в июне в бою против другого американца Доминика Бризила, и в декабре – в бою против Эрика Молины. И если в июне еще актуальным был бой-реванш Кличко-Фьюри, то уже перед декабрьским боем Джошуа ходили слухи, что его соперником будет украинец. Впрочем, в последний момент все переиграли. Джошуа предсказуемо легко выиграл у Молины и оспорит победу и звание чемпиона мира с Кличко уже сейчас – в конце апреля. Кстати, вакантен сейчас и пояс WBA, но украинец и британец в своем очном бою смогут оспорить только звание «суперчемпиона» по версии этой организации. Титул чемпиона будет разыгран позже.

Отличительной чертой нынешнего боя является полное взаимоуважение соперников. В то время, как Тайсон Фьюри готов вывести из себя соперника нелицеприятными высказываниями, Дерек Чисора бросается стулом во время пресс-конференции в Диллиана Уайта, а Майк Тайсон, в свое время, мог откусить ухо сопернику, Кличко и Джошуа крайне корректны друг к другу и не позволяют себе абсолютно ничего лишнего. Максимум от Кличко: «после последнего удара гонга, мы снова пожмем друг другу руки, хотя в ринге будем врагами». Или от Джошуа: «в ринге в бою с Кличко я должен стать убийцей. Если вы не убийца в таких поединках, то будете съедены заживо». Ни единого кривого слова в адрес соперника.

При этом, стоит отметить, что команде Кличко вообще не пришлось прилагать усилий для организации боя с Джошуа. Британец сам рвался встретиться с украинцем, которого очень уважает, и с которым хочет померяться силами в ринге. Менеджерам боксеров оставалось только согласовать детали. И тут свое благородство проявил уже Владимир. Понимая, что в данной ситуации он «всего лишь» претендент на титул, Кличко согласился с тем, что бой пройдет в Лондоне. Если говорить футбольной терминологией (учитывая, что это «Уэмбли»), «на поле» соперника.

Аналитики тонко подмечают, что Джошуа – продолжение Кличко, вспоминая их совместное прошлое. Дело в том, что впервые их пути пересеклись в 2014-м году, накануне поединка Кличко против болгарина Кубрата Пулева. Тогда олимпийский чемпион Лондона-2012 был только подающим большие надежды профессионалом, а Владимир готовился к очередной защите титула. Обычная рутинная работа. Но уже тогда Джошуа разительно отличался на фоне всех остальных спарринг-партнеров, помогавших Кличко готовится к бою.

«Мы спарринговали около 20 раундов. Безусловно, он выделялся среди остальных. Его атлетизм очень заметен. Он очень атлетичен, - вспоминает Кличко. - Спарринги были довольно конкурентными. Мы с уважением относимся друг к другу, но при этом оба являемся конкурентными по духу. Никто из нас не доминировал, спарринги были достаточно равными. Дают ли они преимущество перед боем? Мы обменивались многими ударами, поэтому мы оба знаем, чего ожидать друг от друга».

Если в том, что это будет супер-бой, уверены практически все, то вот мнения насчет победителя категорически расходятся. И, чем ближе дата проведения поединка, тем острее разворачивается дискуссия.

Аргументы у обеих сторон - просты и абсолютно логичны. Сторонники победы Кличко верят в опыт и мудрость, те же, кто верит в победу Джошуа, намекают на молодость и неудержимый напор своего ставленника. Конечно, все это условности. Например, ни у кого нет уверенности, что сила удара Джошуа сильнее, чем у Кличко. А, с другой стороны, про «стеклянный» подбородок украинца уже ходят почти легенды.

Самый заинтересованный эксперт, которого никак нельзя заподозрить в объективности, почетный чемпион мира WBC, а ныне мэр Киева Виталий Кличко дает вполне конкретный прогноз: «Я более, чем уверен, что в течение 10 раундов Владимир нокаутирует Джошуа». И поясняет: «Никто не идеален. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата — концентрация. Он не был на 100% сфокусированным в бою с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл, и он это знает. Сейчас он очень хорошо готовится к предстоящему бою. Я никогда не видел своего брата столь сконцентрированным по ходу подготовки. Я знаю, что у Владимира отличная техника, отличные кондиции и скорость. И самое главное в спорте и жизни — опыт, и у него большой опыт в качестве чемпиона. Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов».

Ему вторит американский супертяжеловес Брайант Дженнингс, который в апреле 2015-го проиграл младшему Кличко решением судей: «Его джеб - это как удар палкой. Он мешал мне что-то сделать, поэтому он был, скорее, защитным оружием для Кличко». Впрочем, Дженнингс, который сумел довести бой с Кличко до конца, отмечает и слабые стороны Владимира: «Он пробивал только правый прямой, так, что не чувствовал других ударов под другими углами. Он просто шел вперед и бил правой, а к этому я быстро приспособился. Он не использовал в бою со мной других ударов». А, говоря о том, чего он не сделал в своем бою для победы, американец отмечает: «Я бы сразу смело пошел на него, поскольку вначале боя действовал слишком осторожно, опасаясь того Кличко, которого видел по телевизору, уничтожающего своих оппонентов. Это был не страх, а чувство осторожности».

В свою очередь, экс-чемпион мира британец Лленокс Льюис считает, что возраст Владимира – главное преимущество Джошуа, а самому британскому боксеру надо отдать должное за смелость. «Джошуа – большой, мощный сильный. Сейчас он все свои бои заканчивает нокаутом. Все эти опытные супертяжеловесы сидят у ринга и ждут, когда Владимир сойдет со сцены. Энтони говорит: «Нет, пока вы, парни, ждете, я иду за ним». В голове у Джошуа наверняка много мыслей, вокруг – много советчиков, но он сосредоточен и знает, чего хочет. Думаю, это будет великий бой». Как отметил экс-чемпион, Владимир потерял в скорости, но превосходит своего оппонента в опыте. «Владимир очень опытный. У Энтони этого гораздо меньше. Владимир долгое время был в игре, и он может использовать это для победы. Джошуа в отличной форме, хорошо выглядит, быстро бьет и, главное, он молод. Владимиру уже 41, и он уже не так великолепно работает на ногах». Кроме того, Льюис считает, что даже поражение от Кличко не повлияет на дальнейшие перспективы британца, а вот Владимиру, в случае проигрыша, надо завершать карьеру. «Некоторые люди могут принять поражение, и это уничтожит их. Других поражения только мотивируют. Кто-то может сказать: «Да, они думают, что я стар и меня больше нет», чтобы еще больше, в случае успеха в бою с более молодым боксером, повысить свою значимость, сказав после: «Да, это опыт и он еще есть у меня». Кто-то говорит: «Я собираюсь всех удивить». Если Владимир проиграет, он может завершать карьеру – на его месте я так и поступил бы. Джошуа даже в случае поражения построит успешную карьеру: иногда вам нужно проиграть, чтобы затем выиграть. Он собирается достигать вершин в боксе и ставит перед собой цели. Одна из них - победить Владимира».

А вот действующий чемпион мира по версии WBC Уайлдер все-таки верит в Кличко: «У Джошуа есть много недостатков. Он еще слишком молод для большой игры. Он берет своей антропометрией, если вы посмотрите на его резюме, получите ответы на многие вопросы. Джошуа – силен. В любой момент он может нанести сокрушительный удар, но в бою с Кличко ему наверняка придется много двигаться и резать углы. Тогда у него будут неплохие шансы. Надеюсь, что Кличко будет другим. Думаю, что он готов и собирается продемонстрировать все, что умеет. Он собирается многому научить Джошуа в ринге. Иногда вы должны дать всем понять: «Я все еще зверь, я все еще монстр».

Наконец, отметим рефери этого поединка, хотя в боксе обычно «человек в бабочке» отходит на второй план. Организаторы боя в Лондоне – педанты, которые скрупулезны во всем, даже в мелочах. Рефери в ринге назначен Дэвид Филдс - американский судья, чья профессиональная карьера длится уже 17 лет. В конце концов, именно этот человек будет принимать возможные ключевые решения – нокдаун, нокаут, снятие очка, прекращение боя (дисквалификация) из-за травмы…

Поединок Кличко-Джошуа ожидается во всем мире с нескрываемым любопытством, а в Украине – еще и с некоторой тревогой. Наверное, не имеет смысла лишний раз повторять, что второе поражение подряд 41-летнего Кличко фактически станет концом его славной карьеры. Вариант один – побеждать, и как можно увереннее. И тогда у украинца еще будут шансы вновь собрать все титулы чемпиона в один кулак.

И это будет невероятный камбэк…

Кирилл Стадниченко