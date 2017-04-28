Джошуа оказался тяжелее Кличко на официальном взвешивании перед боем (видео)
16:44, 28 апреля 2017Бокс
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Британец весит 113,4 кг., в то время как украинец - 109,1 кг.
Кличко и Джошуа взвесились и посмотрели друг другу в глаза / Reuters
Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, сообщает BoxingNews.
На взвешивании боксеры показали такой вес:
Владимир Кличко - 109,1 кг
Энтони Джошуа - 113,4 кг.
Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.
В бою Кличко-Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул «суперчемпиона» WBA.
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