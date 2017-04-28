Джошуа оказался тяжелее Кличко на официальном взвешивании перед боем (видео)

Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, сообщает BoxingNews.

На взвешивании боксеры показали такой вес:

Владимир Кличко - 109,1 кг

Энтони Джошуа - 113,4 кг.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.

В бою Кличко-Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул «суперчемпиона» WBA.