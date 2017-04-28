Майк Тайсон: Владимир Кличко - лучший супертяжеловес в истории бокса

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал украинца Владимира Кличко лучшим супертяжеловесом в истории бокса, сообщает BoxingNews со ссылкой на интервью Тайсона телеканалу Showtime.

На вопрос журналиста Джима Грэя, какое, по его мнению, место занимает Владимир Кличко в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен, “Железный Майк” ответил:

“Послушайте, если принимать во внимание то, что он делал на протяжении многих лет, то он - лучший в истории. Он побил всех лучших боксеров своей эры. Да, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскрученные супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался - он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец”, - заявил Тайсон.

Как сообщал УНИАН, поединок Владимира Кличко и Энтони Джошуа пройдет вечером в субботу, 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

Вживую этот бой смогут увидеть 90 тысяч зрителей, что является рекордом для боксерских поединок в послевоенной Великобритании.