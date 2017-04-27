Жозе Моуриньо: В субботу все внимание будет к Кличко и Джошуа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что бой Кличко - Джошуа важнее матча его команды против «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

«Не могу сравнивать наш матч с «Сити» с этим боем, я все же не специалист в боксе. Это индивидуальный спорт: мужчина против мужчины. Все зависит лишь от Энтони и Кличко.

Так что это совершенно другое. И еще одно: бой будет за звание чемпиона мира, а мы лишь сражаемся за топ-4 чемпионата Англии – это совершенно другое. Поэтому, я думаю, все внимание будет к ним в субботу на «Уэмбли», – сказал Моуриньо.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять титулы IBF и WBA в супертяжелом весе.