Энтони Джошуа: У Кличко хороший подбородок

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа продемонстрировал свою готовность к бою с Владимиром Кличко. Вечером в среду британец принял участие в открытой тренировке на стадионе "Уэмбли".

Сперва Джошуа выполнил упражнения со скакалкой, а после в ринге провел разминку со своим тренером.

Также Джошуа поделился ожиданиями от поединка с украинским боксером, сообщает Boxing Scene.

«У Кличко хороший подбородок. Сколько он был королем дивизиона? Десять лет? Ты не можешь быть чемпионом мира десять лет с плохим подбородком.

Супертяжелый вес не зря называют дивизионом одного удара. Все эти бойцы, которые утверждали, что у них хорошие подбородки, все равно были нокаутированны Владимиром, не так ли?

Мне припоминается Сэмюэл Питер, у которого был гранитный подбородок, но который все равно оказывался на полу ринга в бою с Владимиром. Таким образом, независимо от подбородка, я думаю, что Кличко делает правильно то, что работает на него», – сказал Джошуа.