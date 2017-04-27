Владимир Кличко на стадионе "Уэмбли": Меня вроде бы тут неплохо приняли

Украинский боксер Владимир Кличко провел открытую тренировку в Лондоне и поделился ожиданиями от боя с Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли».

«Очень круто быть тут. Я вернулся в Лондон. Не дрался тут очень давно, года где-то с 2000-го (бой против Монти Барретта), когда Леннокс Льюис боксировал против Франсуа Бота. Это невероятно.

Читайте такжеОбъявлены рефери боя за титул чемпиона мира Кличко - ДжошуаЯ очень рад проводить тут открытую тренировку. Меня вроде бы тут неплохо приняли, не правда ли (обращается к публике)? Я вас всех тоже очень люблю. Это будет великолепный субботний вечер. Кто-то придет на стадион, кто-то посмотрит по телевизору. Это будет невероятный бой.

Увидите ли вы агрессивного Кличко? Вы увидите Кличко, который наслаждается собой. Я уже получаю удовольствие от каждой секунды этого мероприятия. Спасибо всем, кто смотрит и следит. Увидимся в субботу вечером.

Какая манера судейства мне больше подойдет (поединок обслужит американец Дэвид Филдс – Прим. ред.)? Я уважаю любого рефери. Но надо отметить, что на ринге для меня его не существует. Судья должен следить за правилами. А я должен концентрироваться на своем оппоненте и на бое.

Лондон - это территория Кличко с самого начала», – добавил Кличко, сообщает Sky Sports.

Поединок Владимира Кличко и Энтони Джошуа пройдет вечером в субботу на стадионе "Уэмбли".