Кличко завершил подготовку к бою с Джошуа в австрийском Гоинге

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко закончил подготовку к самому важному в своей карьере поединку против британца Энтони Джошуа, сообщает Isport.

В последний день тренировочного лагеря в австрийском Гоинге Кличко опубликовал в Twitter фото своей команды – тренеров Джонатона Бэнкса и Джеймса Али Башира, физиотерапевта Альдо Ветера и личного повара Дэвида Уильямса.

"Мне нужны союзники и у меня есть лучшая команда, которую я мог бы получить. Вместе мы достигнем своей цели. Спасибо всем, кто поддерживает меня", - подписал фото Кличко.

Читайте такжеОбъявлены рефери боя за титул чемпиона мира Кличко - ДжошуаВладимир Кличко начал подготовку к бою против Джошуа в Флориде, но основные части тренировок прошли в Киеве и австрийском Гоинге, где шла работа в спаррингах. Среди спарринг-партнеров итальянский боксер Кристиан Тун, американцы Джеральд Вашингтон и Малик Скотт, а также украинский боксер Исмаил Силлах.

Теперь Владимир Кличко перемещается в Лондон, где уже в среду, 26 апреля, он проведет открытую тренировку. В тот же день Энтони Джошуа покажет готовность в своем тренировочном лагере в Шеффилде.

Как сообщал УНИАН, поединок супертяжеловесов 41-летнего украинца Владимира Кличко и 27-летнего британца Энтони Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли. На кону будут стоять чемпионский пояс IBF, принадлежащий британцу, а также вакантные WBA (Super) и IBO.