Президент Федерации бокса Украины переизбран на новый цикл

В Виннице прошла очередная отчетно-выборная Конференция ФБУ, согласно голосованию на которой Владимир Продивус был переизбран на должность президента Федерации бокса Украины на новый цикл. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством делегатов Конференции.

«Я благодарен всем делегатам от областных федераций за поддержку и доверие на сегодняшней конференции. Для меня это большая честь и в то же время огромная ответственность. Я всегда стремился к тому, чтобы сборные команды Украины и в целом украинский бокс постоянно развивались, а наши боксеры всегда были на высших ступеньках пьедесталов на ведущих мировых соревнованиях.

Нам это удалось сделать в течение прошедших олимпийских циклов и я убежден, что к 2020 году мы сможем создать конкурентную команду, которая продолжит прославлять нашу страну на чемпионатах мира, Европы и достойно выступить на Олимпиаде в Токио", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Владимир Продивус является бессменным президентом Федерации бокса Украины с 2008 года. За этот период сборные команды Украины неоднократно демонстрировали высокие результаты на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.