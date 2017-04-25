В разогреве перед боем Кличко и Джошуа зрители увидят женский бокс

Объявлено расписание громкого вечера бокса на "Уэмбли", центральным событием которого станет бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Организаторы шоу перед главным событием вечера отправят на ринг сразу трех боксеров, которые прошлым летом представляли Великобританию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В первом бою андеркарта Джо Кордина, дебютировавший на профи-ринге в минувшую субботу, в рамках полулегкого веса встретится с Джеем Карни. После Кордины на ринг выйдут еще два британских олимпийца – Лоуренс Околи и Джош Келли.

После разогрева пойдут более статусные поединки: Люк Кэмпбелл в бою с Дарлейсом Пересом поспорит за первую строку в рейтинге WBA в легком весе, чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе Скотт Куигг будет защищать свой титул от посягательств румына Виорела Симиона.

Кроме того, состоится титульный бой среди женщин. Суперзвезда женского бокса Кэти Тэйлор из Ирландии поспорит с Ниной Мейнке (Германия) за титул интерконтинентальной чемпионки WBA в легком весе.

Для британских зрителей бой Кличко-Джошуа покажет телеканал Sky Sports, в США транслировать поединок будут телеканалы Showtime и HBO. Ожидаемое начало трансляции главного боя в Украине – не ранее полуночи по киевскому времени.

Напомним, Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок в ближайшую субботу на стадионе "Уэмбли".