Сергей Ребров: Желаю Кличко ни при каких обстоятельствах не сдаваться

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, который является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко, посетил музей достижений Klitschko Expo и подписал свое пожелание Владимиру Кличко на украинском флаге. Об этом сообщил официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Официальный фан-клуб братьев Кличко в рамках поддержки Владимира в последнюю неделю накануне боя начал акцию: выдающиеся украинцы приходят в Klitschko Expo и подписывают пожелания Владимиру Кличко на флаге Украины. Флаг будет передан Владимиру в Лондоне во время его боя с Джошуа на стадионе «Уэмбли».

Написав на флаге свои пожелания, Сергей Ребров озвучил их перед журналистами:

"Конечно, как и вся Украина, буду поддерживать Володю. Я его очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Братья Кличко – бойцы, которые прославили Украину. Наверное, никто не будет равнодушным в субботу, так же, как и я, все будут болеть за нашего чемпиона.

Бокс – индивидуальный вид спорта, в котором ты нигде не спрячешься, у тебя нет возможности надеяться на партнера, надеяться, что кто-то может сделать работу за тебя. Все зависит только от твоей концентрации, твоей готовности, от тебя самого. В том, что Владимир и Виталий столько лет находятся в таком тяжелом виде спорта, – их большая заслуга.

Мы все волнуемся, ведь Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. В том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни кто-либо другой не сомневается, но важно, чтобы он верил в себя, а мы предоставим ему свою поддержку - миллионы телезрителей у экранов и те люди, которым посчастливится посмотреть этот бой на «Уэмбли». В первую очередь хочу пожелать ему стойкости и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. В том, что он будет полностью готов к этому бою, я не сомневаюсь".

Поединок Кличко - Джошуа состоится в субботу на стадионе "Уэмбли".