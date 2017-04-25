Сергей Ребров: Желаю Кличко ни при каких обстоятельствах не сдаваться
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подписал пожелание Владимиру Кличко на украинском флаге.
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, который является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко, посетил музей достижений Klitschko Expo и подписал свое пожелание Владимиру Кличко на украинском флаге. Об этом сообщил официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).
Официальный фан-клуб братьев Кличко в рамках поддержки Владимира в последнюю неделю накануне боя начал акцию: выдающиеся украинцы приходят в Klitschko Expo и подписывают пожелания Владимиру Кличко на флаге Украины. Флаг будет передан Владимиру в Лондоне во время его боя с Джошуа на стадионе «Уэмбли».
Написав на флаге свои пожелания, Сергей Ребров озвучил их перед журналистами:
"Конечно, как и вся Украина, буду поддерживать Володю. Я его очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Братья Кличко – бойцы, которые прославили Украину. Наверное, никто не будет равнодушным в субботу, так же, как и я, все будут болеть за нашего чемпиона.
Бокс – индивидуальный вид спорта, в котором ты нигде не спрячешься, у тебя нет возможности надеяться на партнера, надеяться, что кто-то может сделать работу за тебя. Все зависит только от твоей концентрации, твоей готовности, от тебя самого. В том, что Владимир и Виталий столько лет находятся в таком тяжелом виде спорта, – их большая заслуга.
Мы все волнуемся, ведь Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. В том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни кто-либо другой не сомневается, но важно, чтобы он верил в себя, а мы предоставим ему свою поддержку - миллионы телезрителей у экранов и те люди, которым посчастливится посмотреть этот бой на «Уэмбли». В первую очередь хочу пожелать ему стойкости и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. В том, что он будет полностью готов к этому бою, я не сомневаюсь".
Поединок Кличко - Джошуа состоится в субботу на стадионе "Уэмбли".