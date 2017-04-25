Для боя Кличко - Джошуа создан специальный чемпионский пояс с портретами боксеров (фото)

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа создала уникальный чемпионский пояс. Об этом сообщается в Twitter организации. На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.

Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться. В ближайшую субботу Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.

Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.