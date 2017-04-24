Виталий Кличко: Джошуа ни разу не проиграл, но Владимир все сделает для победы

Мэр Киева Виталий Кличко накануне поединка Владимира с Энтони Джошуа подчеркнул, что будет рядом с братом во время поединка, сообщает SportArena со ссылкой на BoxingScene.

«Когда я боксировал, то Владимир всегда был возле ринга и поддерживал меня. Я поступлю аналогично во время встречи с Джошуа в Лондоне. Конечно, у брата отличная команда, но поддержка близкого человека также очень важна. Уверен, что победа будет за нами», — отметил Кличко-старший.

Читайте такжеБой с Джошуа не станет последним для Кличко - менеджер«Это встреча двух олимпийских чемпионов. Джошуа ни разу не проиграл, он нокаутировал всех своих соперников и моложе Владимира на 12 лет. Но я знаю, что брат сделает все для победы. Знаю Владимира, как никто дугой, поэтому могу лишь сказать, что ни у кого из боксеров нет такого мастерства и опыта. Кроме того, Владимир прекрасно понимает, насколько высоки ставки в этом поединке».

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.

В бою Кличко-Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул «суперчемпиона» WBA.