Кличко: Для каждого в моей команде бой с Джошуа – возможность взять реванш

Украинский боксер, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, поделился своими мыслями о будущем поединке, а также объяснил, почему не стал менять команду после поражения от Тайсона Фьюри, сообщает Братство Кличко со ссылкой на английскую The Guardian.

Читайте такжеОрганизаторы боя Кличко-Джошуа рассчитывают на прибыль в 40 миллионов фунтовПо мнению Владимира, главным фактором раскрутки боя с Джошуа стало уважение, с которым боксеры относились друг к другу. «Если мы сравним наш бой с Джошуа с другими большими поединками, то такого никогда не было, - отмечает Владимир. - Заполнить стадион на 90 000 мест… Я слышал, что мы могли продать «Уэмбли» несколько раз, притом, что мы не слишком старались раскручивать поединок. И мы не ругались. Не бросали столы и очки. Не придумывали и не надевали никаких футболок. Отношение и уважение к друг другу, надеюсь, передастся и молодым людям, занимающимся боксом. Мы живем в сумасшедшем мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, нужно уважение. Взаимное уважение. Это то, что мы показали, и я горжусь этим».

Объяснил Владимир и причину, по которой не стал менять свою команду после поражения от Тайсона Фьюри. «Мы были успешными в течение длительного времени, и 29 апреля мы продемонстрируем, что это было не просто так. Для каждого члена моей команды это возможность реваншироваться и и показать, что когда-то и у нас появляются препятствия на дорогах, и это нормально. У нас есть шанс исправить наши ошибки».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.