"С Фьюри мы бы не получили стадион "Уэмбли" - его бы туда просто не пустили" - Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко в интервью журналу Новое время назвал предстоящий 29 апреля поединок с британцем Энтони Джошуа одним из самых приятных бонусов в своей карьере.

"Поражение (от Тайсона Фьюри) немного поцарапало, помяло мое эго. А спортсмены — ужасные эгоисты. В хорошем смысле этого слова.

Предстоящий бой — это один из самых приятных бонусов, который я мог получить в своей профессиональной боксерской карьере. Очень редко такие бонусы выпадают боксеру, который проиграл предыдущий бой. Я получаю возможность провести поединок за несколько чемпионских титулов. На еще большей арене, чем был стадион в Дюссельдорфе.

Читайте такжеВладимир Кличко сравнил себя с ЭверестомДля меня это, кстати, будет уже восьмой бой на стадионе. Плюс я встречаюсь со спортсменом, который находится на феноменальном взлете в своей профессиональной карьере. Вокруг Джошуа сейчас огромный ажиотаж".

Владимир Кличко отметил, что уже и раньше предпринимал попытки проводить свои бои на стадионе "Уэмбли".

"Джозеф Паркер или тот же Тайсон Фьюри не привлекли бы такого интереса к бою. С Фьюри мы бы не получили Уэмбли — его бы туда просто не пустили. “Кто угодно, но только не Фьюри”, — так однозначно заявило руководство стадиона в прошлом году, когда мы рассматривали возможность проведения матча-реванша в Лондоне", - вспоминает Кличко.

Поединок Кличко - Джошуа должен стать рекордным по посещаемости в Великобритании в послевоенной истории бокса. Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.