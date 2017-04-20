"Кличко - это уже совсем другая история". Звезды бокса дали прогнозы на бой украинца

29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 41-летний украинец Владимир Кличко выйдет на ринг против действующего чемпиона мира по версии IBF 27-летнего британца Энтони Джошуа. В преддверии боя известные в мире боксеры сделали свои прогнозы, сообщает журнал Новое время.

Американский боксер, олимпийский медалист, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, в частности, считает:

"Хотя промоутер Джошуа выставил его на бой, я считаю, что Энтони недостаточно готов. У Кличко с Джошуа выйдет отличный бой, потому что стили у них похожи. Но у Кличко куча опыта, которого нет у Джошуа".

Британский супертяжеловес-любитель Фрейзер Кларк отметил:

"Я тренировался с Энтони еще до Олимпиады. Его прогресс просто невероятен. Энтони в отличной форме и хорошем психологическом состоянии. Он энергичен и голоден. Не думаю, что Кличко когда-то дрался с таким бойцом, как Джошуа. Думаю, что Энтони выиграет предстоящий бой".

Британо-ирландский боксер-профессионал Тайсон Фьюри, нанесший Кличко поражение в 2015 году, взял сторону украинца:

"Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучший боксер, чем Джошуа".

Британец Дэвид Хэй отметил:

"Кличко — это уже совсем другая история для меня. Его последний бой был ужасен — он не бросал удары. Преимущество определенно на стороне Джошуа. Я скрещу пальцы за него в поединке против Кличко".

Американский боксер-профессионал, интерконтинентальный чемпион по версии IBF Эрик Молина добавляет:

"Джошуа продемонстрировал, что от боя к бою становится больше, лучше, быстрее и сильнее. Не хочу прозвучать неуважительно к Владимиру, но факел ему в этот вечер придется передать".

Британский боксер-профессионал Карл Фроч верит в Кличко, который может хорошо выступить "в последний раз".

"Мы вполне можем увидеть лучшего — в последний раз — Владимира Кличко. Это же стадион Уэмбли, где будет под 90 тыс. зрителей. А Джошуа все еще неопытен. Это единственное слово, которое я скажу об Энтони, потому что он хорош, даже первоклассен во всем остальном", - отметил Фроч.