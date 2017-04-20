Матч-реванш со своим обидчиком Ломаченко проведет в июле-августе - промоутер

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко может получить возможность поквитаться за единственное поражение в карьере в конце июля или начале августа.

После эффектной победы над Джейсоном Сосой, случившейся две недели назад, следующей задачей украинца должен стать повторный бой с опытным мексиканцем Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение в профессиональной карьере, сообщает Sport Arena.

Орландо Салидо не появлялся в ринге с момента титульного боя с Франсиско Варгасом в июне 2016 и перед тем как выходить на большой бой он хочет провести разминочную встречу — 27 мая он выступит в родной Соноре.

Промоутер Боб Арум, который ведет дела украинского чемпиона, общался с мексиканской командой и остался удовлетворен разговором.

«Мы хорошо пообщались с Фернандо Бельтраном из Zanfer Promotions и советником Салидо Шоном Гиббонсом. Они хотят боя. В мае в Мексике Орландо стряхнет ржавчину, а на конец июля или начало августа мы планируем организовать реванш с Ломаченко», - сообщил Арум.

По словам Арума, матч-реванш Ломаченко - Салидо может состояться в Чикаго или Лос-Анджелесе.

В марте 2014 года уже во втором бою в карьере Василий вышел на тогда действующего чемпиона WBO в полулегком весе Орландо Салидо и минимально уступил по очкам.