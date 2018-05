Владимир Кличко назвал Джошуа своей копией, британец пообещал закончить бой досрочно

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит выйти на ринг против чемпиона мира по версии IBF, британского бойца Энтони Джошуа, встретился со своим соперником в рамках телевизионного шоу The Gloves Are Off, которое выходит на канале Sky Sports.

Кличко отметил, что между ним и британцем очень много похожего, и назвал чемпиона IBF своей копией:

«Мы с Джошуа очень похожи. Длина рук у нас примерно одинакова. Много схожих вещей: подготовка, тренировочный лагерь, тренировки на высоте, питание. Называть можно много чего. Чем больше я наблюдаю за ним, тем больше он напоминает мне мою копию. Чуть другую, но в какой-то мере копию.

Я одержим моей целью поднять руки после боя с Джошуа и покинуть ринг победителем. Я приобрел опыт в последнем своем бою (с Тайсоном Фьюри). Я не очень рад исходу. Но эта одержимость – словно предзнаменование, которое пробралось в мое сердце, в мой ум, и я люблю все это».

В свою очередь, Энтони Джошуа заявил, что собирается нокаутировать Владимира Кличко. Британец признал, что у украинца гораздо больше опыта, но в то же время назвал бокс "спортом молодых мужчин". Он считает, что в более поздних раундах значение будут иметь адреналин, скорость и азарт:

«Настало мое время. Кличко не сможет найти у меня слабых сторон. Столько боксеров уже говорили про них. Но я собираюсь закончить бой нокаутом.

У меня нет опыта поражений на профессиональном ринге, поэтому я могу говорить лишь про подобный опыт прошлого. Но я собираюсь закончить бой досрочно. По Владимиру очень сложно попасть. Я это прекрасно понимаю, но есть много способов добиться своего. Я постараюсь сделать это как можно проще, ведь это моя работа – заставить соперника выглядеть похожим на новичка.

Бокс – это спорт молодых мужчин. На данный момент у Кличко есть опыт, который поможет ему в стартовых раундах. Но потом молодость, азарт, скорость и адреналин начнут делать свое дело. Нельзя подготовиться к тому, что я собираюсь показать, и неважно, сколько опыта у тебя за плечами»

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.