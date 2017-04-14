У Кличко и Джошуа примерно одинаковая сила удара - польский супертяж Вах

Польский супертяжеловес Мариуш Вах, который помогает британцу Энтони Джошуа готовиться к бою с украинцем Владимиром Кличко в качестве спарринг-партнера, поделился своими впечатлениями от спаррингов с Джошуа и сравнил силу удара Джошуа и Владимира Кличко, которому он поиграл единогласным решением судей в ноябре 2012 года:, сообщает Boxing News со ссылкой на TVP Sport.

По словам Ваха, который в ноябре 2012-го проиграл единогласным решением судей Кличко, Владимир и Энтони бьют с одинаковой силой.

Читайте такжеДжошуа за бой с Кличко получит 12 миллионов евро«Я спаррингую с Джошуа три раза в неделю по шесть раундов, - отмечает Вах. - Спарринг-партнеров у Джошуа много, и они постоянно меняются. Как бы я сравнил Джошуа с другими бойцами, с которыми я дрался или спарринговал? Сложно сравнивать, потому что у каждого свой стиль. Но Джошуа более стойкий к ударам, чем другие. К тому же, он очень сильно бьет - чувствуется, что его физическая мощь трансформируется в мощь ударную. Конечно, мы спаррингуем в больших перчатках, поэтому сложно сравнивать его силу удара, скажем, с силой удара Владимира Кличко, с которым я дрался за титул, но мне кажется, что у них примерно одинаковая сила удара».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.