Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом во время рассказа о своем самочувствии перед боем с британцем Энтони Джошуа.

41-летний спортсмен отметил, что находится в лучшей форме в своей жизни «умственно и физически».

«Может, это звучит высокомерно, но я - как Эверест. Вы можете подняться на него за определенный период времени и сказать: "Я покорил Эверест". Но вам нужно будет быстро спускаться оттуда, потому что гора убьет вас, если вы потеряете время. Некоторые возвращаются оттуда, но много людей гибнет. Становится ли Эверест покоренным? Нет, он все еще на месте», - заявил Кличко.

Об этом сообщает The Guardian.

Поединок украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Международной боксерской организации (IBO).