У Кличко появился новый спарринг-партнер перед боем с Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом по версии IBF, британским боксером Энтони Джошуа продолжает подготовку к поединку, сообщает Братство Кличко.

Владимир работает в тренировочном лагере в Гоинге, а список его спарринг-партнеров увеличился на еще одного известного бойца.

Американский супертяж Малик Скотт (38-3-1, 13 КО), в активе которого поединки против Глазкова, Чисоры, Томпсона, Уайлдера, Лиепаи и Ортиса, вошел в число боксеров, помогающих украинцу подготовиться к бою с Джошуа. Фотографию из тренировочного лагеря Кличко Скотт разместил на своей странице в одной из социальных сетей. «Только что закончили утреннюю тренировку вместе с одержимой Легендой и Джеральдом Вашингтоном», - подписал фото американец.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.