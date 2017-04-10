Усик бросил вызов чемпиону мира WBC Бриедису

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик вызвал на бой новоиспеченного чемпиона WBC Майрисау Бриедиса, сообщает Sportbox.

Латышский боксер в прошлую субботу, 1 апреля, выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука.

– Я предполагал, наверное, что Майрис победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, – сообщил Усик. – Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира. Майрис, давай объединять пояса.

Как сообщал УНИАН, Усик отстоял свой титул 8 апреля, когда победил по очкам американца Майка Хантера.