Джошуа за бой с Кличко получит 12 миллионов евро

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа получит 10 миллионов фунтов (12 млн. евро) за бой с Владимиром Кличко, сообщает Sport.ua со ссылкой на GQ-magazine.

«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что теперь хочу стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше.

Читайте такжеЦена билетов на бой Кличко – Джошуа на черном рынке достигла 35 тысяч фунтовЯ получу 12 миллионов евро за следующий бой, и моя следующая цель — повысить эту сумму в десять раз. А когда я заработаю 100-150 миллионов евро, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно», – сказал Джошуа в интервью журналу.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.