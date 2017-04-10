Фьюри считает Кличко фаворитом в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO и WBA британец Тайсон Фьюри считает Владимира Кличко фаворитом в поединке с другим бриатнцем Энтони Джошуа, сообщает Spox.com.

Читайте такжеТайсон Фьюри объявил о возобновлении боксерской карьеры«В бою между Джошуа и Кличко я ставлю на досрочную победу Владимира, просто потому что он лучше. Что касается меня, то, возможно, вы увидите мое возвращение в конце 2017 года», — заявил Фьюри.

Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победивв титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались - сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.