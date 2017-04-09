Украинское наступление на боксерский профи-ринг

В ночь на воскресенье сразу три украинских боксера стали главными героями вечера бокса в пригороде столицы США Вашингтона – Мэриленде.

Если Александр Гвоздик еще не достиг весомых успехов на профессиональном ринге, то его тезка Усик и Василий Ломаченко уже не первый раз защищают свои пояса в разных весовых категориях по версии WBO – одной из четырех самых престижных в мире. И получается это у них весьма хорошо.

Сам соперник - Джеймс Хантер-младший также признал победу украинца абсолютно заслуженной

Да, сегодня ночью Усик не нокаутировал оппонента, к чему уже приучил своих болельщиков в предыдущих боях – 10 из 11 он выиграл досрочно. Да и вообще бой для него начинался очень и очень тяжело. Но, справившись с самим собой, и привыкнув к тактике соперника, уже с пятого раунда крымчанин перехватил инициативу, а в концовке настолько измотал соперника, что впору было беспокоится о его здоровье. Усик даже выразил недоумение по поводу того, что ни судья не остановил бой, ни в углу соперника не додумались выбросить полотенце. Сам соперник - Джеймс Хантер-младший также признал победу украинца абсолютно заслуженной.

В свою очередь, Ломаченко не стал доверять судьбу судейским запискам, а доказал свое превосходство над Джейсоном Сосой досрочно – в девятом раунде.

И Усик, и Ломаченко хотят только одного – объединения всех титулов. И более того, не скрывают намерения перейти в более тяжелую весовую категорию

Что объединяет эти победы, помимо того, что главные герои вечера родом из одной страны?

Амбиции, большие цели и огромное желание их добиться. И Усик, и Ломаченко хотят только одного – объединения всех титулов. И более того, не скрывают намерения перейти в более тяжелую весовую категорию. В случае с Усиком это – супертяжелый вес. Тот самый, где, как ни прискорбно это осознавать, подходит к концу эра Владимира Кличко. Даже если он выиграет у Энтони Джошуа и вернет себе чемпионский титул, глобально это вряд ли что-то изменит. И, в этом случае, переход Усика в супертяж в ближайшие год-два будет крайне уместен.

«Доволен своим выступлением. Сделал то, что должен был. Соперник напропускал достаточно ударов и, возможно, бой нужно было останавливать в финальных раундах. Готов драться с любым чемпионом когда угодно и где угодно», — отметил Усик после боя сегодня ночью. Титулом «суперчемпиона» WBA в данный момент владеет россиянин Денис Лебедев, титулом WBC — латвиец Майрис Бриедис, а поясом IBF — еще один россиянин Мурат Гассиев.

В свою очередь, Ломаченко не отставал от друга и партнера по олимпийской сборной образца Лондона-2012 : «Собираюсь связаться с промоутером Бобом Арумом и сказать ему, что намерен драться только с чемпионами, — заявил украинец, владеющий титулом WBO в весовой категории 59 кг. — Узнаю, есть ли в моем весе чемпионы, готовые сразиться. Если нет, то перейду в легкий вес. Хотел бы встретиться с Терри Флэнеганом в Англии. Крутой был бы бой против Майки Гарсии. Хочу такие поединки, как можно скорее».

Я не даром вспомнил Лондон-2012. Ту великую команду мы вспоминали с коллегой спустя четыре года, находясь в зале для соревнований по боксу в Рио-де-Жанейро, во время Игр-2016. Вспоминали с грустью, глядя на то как, по большей части, беззубо выступает нынешнее поколение наших «олимпийцев».

Прошло четыре года. Наши лондонские герои покоряют новые вершины. Украинский бокс наступает на вершины профи-ринга.