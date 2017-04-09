Усик и Ломаченко нацелены на объединительные бои в своих весовых категориях

Чемпионы мира WBO в разных весовых категориях Александр Усик и Василий Ломаченко заявили, что готовы проводить объединительные бои с чемпионами по другим версиям, сообщает SportArena со ссылой на ESPN.

«Доволен своим выступлением. Сделал то, что должен был. Соперник напропускал достаточно ударов и, возможно, бой нужно было останавливать в финальных раундах. Готов драться с любым чемпионом когда угодно и где угодно», — отметил Усик.

Титулом «суперчемпиона» WBA в данный момент владеет россиянин Денис Лебедев, титулом WBC — латвиец Майрис Бриедис, а поясом IBF — еще один россиянин Мурат Гассиев.

Несколько раз рефери предупреждал Хантера за удары ниже пояса, но, как оказалось, грязные приемы не стали для украинца сюрпризом.

«Конечно, я чувствовал эти удары, но они меня не слишком беспокоили. Он пытался меня удерживать, но я был к этому готов и отрабатывал все это в зале. Мне нужна была дистанция, чтобы расширить диапазон ударов», — добавил Александр Усик.

В свою очередь, Ломаченко отметил: «Собираюсь связаться с промоутером Бобом Арумом и сказать ему, что намерен драться только с чемпионами, — заявил украинец, владеющий титулом WBO в весовой категории 59 кг. — Узнаю, есть ли в моем весе чемпионы, готовые сразиться. Если нет, то перейду в легкий вес. Хотел бы встретиться с Терри Флэнеганом в Англии. Крутой был бы бой против Майки Гарсии. Хочу такие поединки, как можно скорее».

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Усик и Ломаченко защитили титулы чемпиона мира по версии WBO в тяжелом и полулегком весе, соответственно.