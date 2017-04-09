Ломаченко, Усик, Гвоздик: трое украинских боксеров одержали победы в США

08:17, 09 апреля 2017
Бокс
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В США состоялся украинский вечер бокса.

Трое наших боксеров одержали победы на Украинском вечере бокса в США / / instagram.com

В США состоялся украинский вечер бокса, где первую победу одержал украинец Александр Усик в поединке с Майклом Хантером, победив соперника по единогласному решению судей 117:110.

twitter.com/HBOboxing

В частности, хоть в 12 раунде Усик был близок к досрочному завершению боя, но после отсчета нокдауна Хантер смог продолжить бой.

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В США также наш боксер Александр Гвоздик победил 31-летнего кубинца Юниэски Гонсалеса.

twitter.com/HBOboxing

Украинец одержал победу после третьего раунда, когда рефери засчитал технический нокаут и остановил бой.

Еще одну победу на украинском вечере бокса одержал Василий Ломаченко в бою с американцем Джейсоном Сосой.

twitter.com/HBOboxing

Украинец в 6-м раунде дал жесткий ответ на попытку Сосы взять доминирование в бою. Команда американца выстояла до 9 раунда, после чего отказалась продолжать бой – у Сосы была гематома глаза.

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Теги: #Ломаченко#Усик#Гвоздик