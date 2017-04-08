Соперник Ломаченко прошел процедуру взвешивания лишь с третьей попытки

Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, которые в ночь с 8-го на 9 апреля выйдут на ринг в рамках большого вечера бокса, успешно прошли процедуру взвешивания. А вот у оппонента Ломаченко возникли проблемы, сообщает сайт Братство Кличко.

Если чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко с первой попытки уложился в лимит 130 фунтов в своей категории, показав на весах 129,6 фунта (58,78 кг), то вес Сосы во время первой попытки составил 130,4 фунта. Во второй раз американец стал на весы без одежды, но все равно неудачно — 130,2 фунта (59,05 кг). По правилам WBO, у Сосы было два часа, чтобы сбросить лишние 90 грамм. Боксер вернулся на весы уже через час и показал необходимые 130 фунтов.

Александр Усик, который проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в бою с Майклом Хантером, показал 90,45 кг, а его соперник – 89,81 кг.

Вес Александра Гвоздика, который сразится с кубинцем Юниески Гонсалесом, составил 79,02 кг, его оппонента — 79,29 кг.

Поединки украинцев будут транслироваться на американском телеканале HBO.