Ломаченко перед чемпионским боем проиграл в спарринге своему 6-летнему сыну (видео)

15:12, 07 апреля 2017
Бокс
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Во время подготовки к субботнему поединку с Джейсоном Сосой Василий Ломаченко весело отдохнул с детьми.  

Василий Ломаченко готовит себе смену в лице 6-летнего сына Толи / facebook.com

Накануне чемпионского боя против Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в Оксон-Хилл (США), украинец Василий Ломаченко весьма оригинально провел досуг с детьми. Так, Василий на ринге поспаринговался со своим шестилетним сыном Анатолием, а за импровизированным боем наблюдала его трехлетняя дочь Виктория.

Победителем поединка оказался юный Толя. 

Боксерская династия Ломаченко, вполне возможно, продолжится. Как известно, Василий когда-то сам учился у своего отца Анатолия Ломаченко, который теперь является его тренером.

Напомним, 8 апреля на арене MGM National Harbo в Оксон-Хилле, помимо боя Ломаченко с американцем Сосой, проведут свои поединки украинцы Александр Усик и Александр Гвоздик.

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Теги: #США#бокс#Ломаченко