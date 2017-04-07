Ломаченко перед чемпионским боем проиграл в спарринге своему 6-летнему сыну (видео)

Накануне чемпионского боя против Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в Оксон-Хилл (США), украинец Василий Ломаченко весьма оригинально провел досуг с детьми. Так, Василий на ринге поспаринговался со своим шестилетним сыном Анатолием, а за импровизированным боем наблюдала его трехлетняя дочь Виктория.

Победителем поединка оказался юный Толя.

Боксерская династия Ломаченко, вполне возможно, продолжится. Как известно, Василий когда-то сам учился у своего отца Анатолия Ломаченко, который теперь является его тренером.

Напомним, 8 апреля на арене MGM National Harbo в Оксон-Хилле, помимо боя Ломаченко с американцем Сосой, проведут свои поединки украинцы Александр Усик и Александр Гвоздик.