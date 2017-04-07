Украинский боксер Ломаченко сошелся со своим противником Сосой в дуэли взглядов (видео)
12:05, 07 апреля 2017Бокс
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В Оксон-Хилле (Мэриленд, США) прошло одно из основных мероприятий перед чемпионским боем.
Ломаченко проведет защиту титула уже в субботу / lomachenko.com
Вчера состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой.
Боксеры поучаствовали в традиционной дуэли взглядов.
Украинский чемпион мира будет защищать свой титул в ночь на 9 апреля (по киевскому времени) на арене MGM National Harbo в Оксон-Хилл (Мэриленд, США). В этот же вечер проведут свои бои на арене Александр Усик и Александр Гвоздик.
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