Украинский боксер Ломаченко сошелся со своим противником Сосой в дуэли взглядов (видео)

Вчера состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой.

Боксеры поучаствовали в традиционной дуэли взглядов.

Украинский чемпион мира будет защищать свой титул в ночь на 9 апреля (по киевскому времени) на арене MGM National Harbo в Оксон-Хилл (Мэриленд, США). В этот же вечер проведут свои бои на арене Александр Усик и Александр Гвоздик.