Владимир Кличко провел открытую тренировку в австрийском Гоинге

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, проводит заключительный этап подготовки к бою в австрийском Гоинге. В среду, 5 апреля, в тренировочном лагере Кличко был медиа-день, кроме пресс-конференции Владимира включавший в себя и открытую тренировку.

Читайте такжеКличко: Джошуа мог бы быть чемпионом мира по кросс-фиту, но бокс – это тонкий ледФотографией с одного из спаррингов во время занятия Владимир поделился на своей странице в Facebook. «Накопление сил и концентрации на мощной тренировке в медиа-день», - подписал фото Кличко.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.