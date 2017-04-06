Кличко: Джошуа мог бы быть чемпионом мира по кросс-фиту, но бокс – это тонкий лед

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, дал оценку предстоящему поединку и своему будущему оппоненту, сообщает Братство Кличко со ссылкой на британскую The Telegraph.

По словам Кличко, у Джошуа много энергии и желания заявить о себе, учитывая его молодость, а сам украинец с большим уважением относится к своему сопернику. «Он молод, он хочет заявить о себе. У него большие мышцы, которые дают ему уверенность. Он хочет сносить всех на своем пути. Я с большим уважением отношусь к Энтони. Его упорству и физическим возможностям. Он может боксировать, может поднимать тяжести, он очень силен. Он мог бы стать чемпионом мира по кросс-фиту. Я действительно считаю, что он может этого добиться. Но кросс-фит – это не бокс. Бокс – сладкая наука и тонкий лед», - отмечает украинец.

Читайте такжеЦена билетов на бой Кличко – Джошуа на черном рынке достигла 35 тысяч фунтовКак отметил Владимир, он все еще считает Джошуа «сырым» бойцом, приведя в пример себя. «Я очень критично отношусь к себе, возможно, самому критично настроенному человеку в команде. В 41 год я все еще в некотором смысле сыроват. Он определенно становится лучше, набирает темп, но все еще сырой. Но в любом случае все происходит вовремя. Я не хочу слышать, что это слишком рано для Джошуа, или слишком поздно для Кличко. Это уравнение со многими неизвестными, и я с нетерпением жду боя. Я думаю, что этот поединок станет большим событием. Надеюсь, что мы оба подойдем к нему без травм, и других вопросов также не возникнет».

Пошутил Владимир и насчет заявлений Джошуа, который признавался, что хочет стать миллиардером. «Это тоже говорит о большим амбициях Энтони. Весь вопрос, до уплаты налогов или после».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.