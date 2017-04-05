Украинский боксер Ломаченко попросил болельщиков поставить будильники на 5 утра

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью боксерскому порталу BoxingTalk рассказал о подготовке к защите своего титула, которая состоится в эту субботу, 8 апреля. Наш спортсмен встретится с американцем Джейсоном Сосой в городе Оксон-Хилл (штат Мэрилэнд, США).

"Подготовка прошла гладко, без травм и повреждений. Мы уже здесь, на месте, в Мэриленде. Чего от меня ждать? Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech.

Джейсон Соса - физически очень сильный и выносливый. Морально устойчив, решителен. Крутой характер, то есть он из тех, кто будет бороться до конца", - сказал Ломаченко.

Читайте такжеЛомаченко хочет провести три боя в 2017-м и может поменять весовую категорию Так же он добавил, что очень рад тому, что проведет свой поединок в один вечер и на одной арене со своими соотечественниками - Александром Усиком и Александром Гвоздиком.

"Остались яркие воспоминания о тех днях, когда мы вместе выступали в составе сборной Украины в любительских соревнованиях. Вчера вместе втроем мы сидели в сауне и я сказал, что это похоже на то, как будто мы вернулись на Олимпийские игры. Это особенное ощущение для меня - участвовать всем троим в одном шоу", - отметил Василий Ломаченко.

Также он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что может может перейти в другую весовую категорию.

"От меня ничего не зависит. Только от остальных чемпионов в этом дивизионе. Если будут желающие провести объединительный бой, я останусь. Если нет, я перейду в легкий вес".

"Хочу просто попросить своих болельщиков в Украине и России, чтобы они поставили будильники на 5 утра (в воскресенье по киевскому времени. - Прим.ред.), проснулись и посмотрели мой поединок. А я буду им за это чрезмерно благодарен", - добавил Василий Ломаченко.

Кроме боя Ломаченко - Соса на арене в Оксон-Хилл состоятся поединки Александр Усик - Майкл Хантер и Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес.