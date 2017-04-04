Владимиру Кличко в австрийском Гоинге помогают готовиться пять спарринг-партнеров

Украинский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой категории Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с действующим чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, начал заключительный этап подготовки к бою. Традиционно он проходит в австрийском Гоинге.

На этой стадии Владимиру будут помогать готовиться пять спарринг- партнеров, сообщает Братство Кличко.

В лагерь украинца прибыли американец Джеральд Вашингтон, француз Жоан Дюоп, южноафриканец Руан Виссер, чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе и боксер клуба «Украинские атаманы» Виктор Выхрист (рост 197 см), а так и итальянско-немецкий супертяжеловес-аматор Кристиан Тун, рост которого составляет 203 см.

Бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей.