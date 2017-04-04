Владимиру Кличко в австрийском Гоинге помогают готовиться пять спарринг-партнеров

16:28, 04 апреля 2017
Бокс
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Стали известны имена боксеров, которые помогут Кличко-младшему на последнем этапе подготовки перед боем с Джошуа. 

Руан Виссер, Джеральд Вашингтон и Кристиан Тун - спарринг-партнеры Владимира Кличко / Братство Кличко

Украинский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой категории Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с действующим чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, начал заключительный этап подготовки к бою. Традиционно он проходит в австрийском Гоинге.

На этой стадии Владимиру будут помогать готовиться пять спарринг- партнеров, сообщает Братство Кличко.

В лагерь украинца прибыли американец Джеральд Вашингтон, француз Жоан Дюоп, южноафриканец Руан Виссер, чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе и боксер клуба «Украинские атаманы» Виктор Выхрист (рост 197 см), а так и итальянско-немецкий супертяжеловес-аматор Кристиан Тун, рост которого составляет 203 см.

Бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей.

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Новость в сюжете: Бой Кличко - Джошуа
Теги: #бокс#Кличко#Австрия