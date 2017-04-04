Ломаченко хочет провести три боя в 2017-м и может поменять весовую категорию

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал о своих планах на 2017 год. На 8 апреля у украинца запланирован поединок в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) с Джейсоном Сосой, но на этом спортсмен не собирается останавливаться.

«Я привык проводить по три-четыре боя за год. Я готов драться. Я хочу драться три или четыре раза в году. Иногда это не всегда зависит только от меня. Это зависит от оппонентов, свободных дат для трансляции боёв, от промоутера. Но я надеюсь провести в этом году по крайней мере три боя.

Если дела будут складываться так, как сейчас — каждый хочет от меня убежать и не собирается биться со мной, я перейду более тяжелый вес - до 135 фунтов (61,235 кг). Надеюсь, ребята там более стойкие и согласятся боксировать," — цитирует Ломаченко BoxingScene.

Издание сообщает, что свой первый бой в 2017-м Ломаченко надеялся провести против своего давнего конкурента Орландо Салидо из Мексики, который нанес единственное поражение украинцу на профессиональной арене 1 марта 2014 года. Еще одним возможным оппонентом Василия был панамский боксер Хесреэль Кораллес. Однако переговоры с ними завершились безрезультатно.