Цена билетов на бой Кличко – Джошуа на черном рынке достигла 35 тысяч фунтов

У перекупщиков самый дешевый билет на запланированный на 29 апреля бой Кличко – Джошуа стоит 100 фунтов, самый дорогой – больше 35 тысяч, сообщает Братство Кличко.

Чем меньше времени остается до главного боя года в супертяжелом весе, в котором 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» сойдутся в ринге чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко, тем сильнее ажиотаж вокруг предстоящего поединка. Ради проведения боя вместимость главной арены Британии увеличили до 90 000 мест, однако все билеты были проданы за несколько часов. Впрочем, сейчас можно приобрести билеты у перекупщиков на специализированных сайтах. Правда, цена кусается.

Как сообщает DailyMail, на Viagogo в продаже появились билеты в VIP-зону рингсайда. Стоимость такого пропуска вместе с услугами платежной системы – 35 199 фунтов. Самый дешевый билет, продающийся через этот сайт, стоит 100 фунтов.

Если сравнивать это с предложениями на других порталах, то диапазон цен существенно отличается. По данным издания, на GetMeIn самый дешевый билет продается по цене в 110 фунтов, а самый дорогой — за 990 фунтов стерлингов. Сайт Seatwave предлагает билеты от 129,99 фунтов до 1869.81 фунта, а портал StubHub – от 115 фунтов до 17 926,5 фунтов.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском «Уэмбли» 29 апреля. Он должен стать рекордным по посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.