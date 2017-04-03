Украинский боксер Гвоздик: "До конца этого года хочу побороться за титул чемпиона мира"

Украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинца Юніескі Гонсалеса, который состоится 8 апреля в США. Об этом сообщает 24boxing со ссылкой на портал Boxingtalk.

"У моего соперника была хорошая любительская карьера. Он умный боксер, очень сильный и с хорошими навыками. Гонсалес любит давить. И для меня это хороший вызов".

Читайте такжеУсик проведет защиту титула чемпиона WBO 8 апреляГвоздик добавил, что не ставит цель обязательно завершить бой досрочно. "Я не буду в этом поединке гоняться за нокаутом, главное - победа. Выиграв в этом бою, надеюсь начать переговоры о титульном поединке. Если нет, то я готов подождать еще, но хотелось бы побороться за чемпионский пояс до конца этого года", - сказал Гвоздик в интервью Boxingtalk.

Бой Александра Гвоздика с Юниески Гонсалесом состоится в городе Оксон-Хилл (Мэриленд, США) в рамках большого боксерского шоу. Кроме Гвоздика, свои поединки проведут два других украинца - Александр Усик и Василий Ломаченко.