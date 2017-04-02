Бывший спарринг-партнер Кличко Бриедис стал чемпионом мира WBC в первом тяжелом весе

Латвийский боксер Майрис Бриедис завоевал вакантный титул чемпиона мра по версии WBC в первом тяжелом весе, победив единогласным решением судей представителя Германии Марко Хука, сообщает Boxingnews.

Бриедис также отобрал у Хука титул чемпиона мира по менее престижной версии IBO.

Первый раунд прошел в равной борьбе, но начиная со второго Бриедис стал доминировать в ринге. Бой изобиловал клинчами, но Бриедис был гораздо активнее и точнее своего титулованного опонента, записывая раундом за раундом на свой счет. В итоге поединок продлился все 12 раундов, по истечению которых судьи вынесли свой вердикт - 116:111, 117:110, 118:109 в пользу Майриса Бриедиса.

Эта победа стала очередным - пятым - большим достижением для боксеров, работавших в свое время спарринг-партнерами Владимира Кличко.

Первым среди бывших спарринг-партнеров Владимира завоевал титул чемпиона мира американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер, отобравший в январе 2015 года титул WBC у канадца Бермейна Стиверна.

Затем настала очередь британца Энтони Джоуша, завоевавшего титул IBF в супертяжелом весе в бою с Чарльзом Мартином в апреле прошлого года. В декабре 2016-го поясами чемпионов мира обзавелись еще два бывших спарринг-партнера Владимира Кличко - российский боксер Мурат Гассиев стал чемпионом IBF в первом тяжелом весе, а новозеландец Джозеф Паркер - чемпионом WBO в весе супертяжелом.

И вот вчера к когорте бывших спарринг-партнеров Владимира Кличко, сумевших стать чемпионами мира, присоединился тяжеловес Майрис Бриедис - пятый чемпион среди спарринг-партнеров Кличко.

Интересно также, что и сам Владимир со своим старшим братом Виталием, будучи еще молодыми и перспективными боксерами, проходили школу спаррингов с легендой бокса - в 1998 году они были спарринг-партнерами Эвандера Холифилда в рамках его подготовки к бою с нигерийцем Генри Акинванде, сорвавшемуся буквально в последний момент (уже после взвешивания) из-за того, что у Акинванде обнаружили гепатит.